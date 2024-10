"Sequestra" a bordo di un'auto una donna per estorcerle i soldi del parcheggio. Protagonista della vicenda un cittadino nigeriano, Martins Izogne Nosa, 22 anni, arrestato dai carabinieri per estorsione e violenza privata. L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio a Pula, in piazza Mercato, davanti a un market. Vittima una giovane donna di 30 anni.

L'automobilista stava parcheggiando quando il nigeriano si sarebbe piazzato davanti allo sportello impedendole di scendere. L'immigrato, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe chiesto alla donna degli spicci per il parcheggio, altrimenti non l'avrebbe fatta scendere dalla vettura.

La donna ha prima dato un euro, ma l'immigrato non si sarebbe accontentato. "Non bastano", le avrebbe detto. La vittima a quel punto ha preso altre monete, ma anche queste non sarebbero state sufficienti. Alla fine ha vuotato tutto il borsellino degli spicci - poco più di cinque euro - consegnandoli allo straniero che a quel punto si è spostato. Ma la scena, e soprattutto la discussione scoppiata tra la trentenne e l'immigrato, è stata notata da un passante che ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della Stazione di Pula che hanno arrestato il nigeriano per estorsione e violenza privata.