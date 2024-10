Nella sala consiliare del Comune di Pula, il sindaco Carla Medau, l’Assessore alla Cultura Massimiliano Zucca e l’Assessore al Turismo Ombretta Pirisinu hanno illustrato tutte le novità e gli appuntamenti delle iniziative estive.

Un cartellone, tra i più interessanti degli ultimi anni, al cui interno si contano circa 60 serate tra musica, teatro e spettacoli. Si tratta di un impegno finanziario importante da parte del Comune di Pula e di tutti i cittadini, infatti per la realizzazione dell’intera programmazione sono stati destinati circa 200 mila euro.

L’impegno principale dell’Amministrazione è stato quello di dislocare gli eventi in tutto il territorio, al fine di rendere il paese ancora più dinamico e vivace. Numerosi festival offriranno colore e magia al pubblico, tra questi: La Notte dei Poeti, International Nora Jazz, Pula Busckers, Ethnodanza in tour e L’Isola della Musica.

Il 30 e il 31 luglio, con un concerto offerto dall’Ente Lirico di Cagliari, verrà inaugurato il teatro comunale “Maria Carta” di Via Nora. Per la prima volta, l’Amministrazione ha deciso di organizzare i festeggiamenti di Ferragosto nella borgata di Santa Margherita, dove i dj Provenzano e Sandro Murru, con la loro musica, animeranno le notti più lunghe e calde dell’anno. Si svolgerà anche l’Holi Color Fest che con i suoi colori riunirà un gran numero di persone.

Un’altra importante novità è rappresentata dalle degustazioni di vini e prodotti tipici, che si alterneranno per tutta l’estate. Per incentivare lo shopping e valorizzare la vocazione turistica di Pula, è stato riconfermato “Shopping d’amare” che, per sei settimane, ogni sabato, prevede parcheggi gratuiti a partire dalle ore 13:00.