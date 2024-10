Il meeting internazionale sul wedding è in programma dal 6 al 7 marzo al Teatro "Maria Carta" di Pula, dove si ritroveranno esperti e wedding planner provenienti da tutto il mondo.

Due gli ospiti d’eccezione: l’attrice Eva Grimaldi e Imma Battaglia, leader storica del movimento Omosessuale. La prima coppia di donne e personaggi pubblici ad essersi unite civilmente.

Insieme alla coppia ci sarà anche Gennaro Marchese, make up artist, che nei suoi 30 anni di carriera ha adornato col suo stile inconfondibile volti noti come Britney Spears, Naomi Campbell, Ornella Muti, Maria Grazia Cucinotta, Cristiano Malgioglio e tanti altri.

Il WEDx Sardegna è organizzato da Oggi Sposi & Exclusive Wedding, precursore nell'Isola dell'organizzazione di nozze esperienziali e leader nel settore, e società di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, imprenditrici di successo, da 3 anni uniche referenti per Italian Wedding Awards in Sardegna e ora anche del Wedx Sardegna, dal Comune di Pula e da Carmela Lambru, ideatrice con Mariangela Savonarota di Italian wedding awards (l'oscar dei matrimoni italiani).

Durante i due giorni del meeting la centralissima piazza del Popolo sarà abbellita da

un percorso emozionale e la splendida Casa Frau animata da una vera e propria Wedding Experience in cui allestimenti, decorazioni e servizi del Wedding prenderanno vita in un fil rouge tematico tutto da scoprire.

Una due giorni per confrontarsi, guadagnare nuove conoscenze e abilità. Momenti di ascolto per far proprie esperienze condivise e incamerare tutti i segreti per migliorare il proprio business, oltre a uno strepitoso Gran Galà conclusivo in una location d'eccezione, si presentano come un'occasione da non perdere per gli operatori del settore.

"Il meeting darà nuovi strumenti a tutti i partecipanti - dichiarano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia di Oggi Sposi & Exclusive Wedding - perché il successo si trova dove preparazione e opportunità si incontrano creando preziosità. Un’occasione per fare un salto di qualità in Sardegna che vogliamo rappresenti un’eccellenza nel mondo".