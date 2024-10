"Torneremo ad Alghero come cittadini liberi di una Repubblica, in un'Europa più democratica e più unita nei diritti fondamentali". Lo ha detto l'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, durante l'incontro col sindaco di Alghero Mario Conoci.

"Viva Alghero e viva la Catalogna libera - ha affermato l'ex numero uno catalano -. Scrivo con onore immenso ed emozione infinita queste parole nel libro dell'amatissima città di Alghero".

Puigdemont ha sottolineato l'apprezzamento "per la solidarietà dimostrata da Alghero per la giunta democratica della Catalogna e per la sua libertà".