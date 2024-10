"Positivo il rilascio di Puigdemont", lo ha affermato in una nota il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc), Antonio Satta.

"Lo ripeto - scrive Satta -, l'Italia non può entrare nel merito delle questioni spagnole. Ma la Catalogna sta combattendo una battaglia per una maggiore autonomia, per una vera autonomia, che tenga conto delle aspirazioni del popolo catalano. E l'Italia non deve entrare nel merito".