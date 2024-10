L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont può lasciare da subito la Sardegna e non dovrà restare sino al 4 ottobre, data della prima udienza fissata per decidere sulla richiesta di estradizione.

Lo ha annunciato l'avvocato Agostinangelo Marras, fuori dal carcere di Bancali, spiegando che all'eurodeputato non sono state applicate misure cautelari di alcun genere e dunque può circolare senza limitazioni.

L’ex presidente catalano è atteso ad Alghero per partecipare agli eventi della festa internazionale della cultura popolare catalana, l’Adifolk. Intorno alle 17.50 ha lasciato il carcere di Bancali. Con lui il presidente della Regione, Christian Solinas, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, le autorità catalane e il suo avvocato. Puigdemont è stato accolto da un'ovazione di un centinaio di indipendentisti e non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa prima di salire su un'auto in direzione Alghero.