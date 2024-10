L'ex presidente catalano Carles Puigdemont "resterà certamente in libertà" dopo l'udienza fissata per domani presso la Corte d'Appello di Sassari che dovrà stabilire se accogliere o respingere la richiesta di estradizione avanzata nei confronti del leader indipendentista da parte dell'autorità giudiziaria spagnola. Ne è convinto Agostinangelo Marras, il suo avvocato in Italia, secondo quanto ha affermato lo stesso legale in un'intervista alla televisione pubblica catalana Tv3, per il programma Preguntes Frequents.

Secondo Marras pertanto Puigdemont potrà "tornare a Bruxelles" dove esercita la carica di europarlamentare, nonostante sia ricercato dalla giustizia spagnola. Proprio oggi è previsto l’arrivo in Sardegna dell’ex presidente della Generalitat catalana. Domani mattina alle 11 è prevista l’udienza di fronte al collegio presieduto dal magistrato Salvatore Marinaro. Nel pomeriggio Puigdemont terrà una conferenza stampa ad Alghero, nella sala congressi del Quarté Sayàl. Con lui ci saranno gli avvocati Gonzalo Boye e Agostinangelo Marras.