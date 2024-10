Un brutto episodio di violenza, avvenuto nel Corso Vittorio Emanuele, a Cagliari, che ha avuto come epilogo il ricovero al Policlinico di un gestore di un locale kebab (per lui 10 giorni di prognosi per un violento pugno sul naso.

La vittima è un 46enne bengalese, che è stato picchiato da un cittadino straniero al culmine di una tentata rapina, avvenuto all’interno del locale, messa a segno per rubare l’incasso dalla cassa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile, coordinati dal Capitano Stefano Martorana, che indagano per cercare di risalire al responsabile del gesto.