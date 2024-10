Migliorano le condizioni di salute di Matteo Cugia, 18 anni, di Ussana, (nella foto, intervistato al Tg di Videolina), ricoverato in Neurochirurgia all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Inizialmente, arrivato sabato notte in codice rosso col 118, il ragazzo è apparso da subito gravissimo: deve la vita alla prontezza dei suoi amici che erano con lui al Cocò, in via Newton, i quali hanno immediatamente prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei Carabinieri e dell’ambulanza.

L’arresto

Sono stati i Carabinieri della stazione di Pirri e della Radiomobile di Cagliari, coordinati dal tenente Stefano Martorana, ad intercettare e arrestare l’aggressore, Mirko Sannais, 30 anni, con diversi precedenti e sorvegliato speciale: il pregiudicato, considerata la sua pericolosità, si trova ora rinchiuso a Uta in attesa del processo, che sarà celebrato in Tribunale il prossimo 29 novembre.