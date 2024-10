Nell'ambito dei controlli di questa settimana, la Polizia Municipale ha effettuato diverse verifiche nella via Sant'Alenixedda accertando irregolarità di tre venditori ambulanti di frutta e verdura. Un 36enne di Cagliari, un 52enne di Sestu ed un 73enne di Assemini sono stati sanzionati e dovranno pagare 5.000 euro mentre la merce e le attrezzature sono state sequestrate.

Sono stati svolti per verificare la provenienza della merce e poiché non è risultata la tracciabilità dei prodotti, sono stati conferiti all'Isola ecologica. Il veicolo dell'ambulante abusivo di Assemini è risultato non assicurato ed è stato sequestrato con applicazione di una sanzione di 869 euro.