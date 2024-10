Raccolta differenziata, discariche abusive e dintorni. Cittadini indisciplinati e Amministrazione Comunale solerte nel dare la caccia a chi abbandona ogni genere di rifiuti a Iglesias, pensando di farla franca: “Abbiamo avviato le indagini su diverse nuove discariche di rifiuti presenti nel nostro Comune. Oggi come promesso – scrive l’assessore all’Ambiente Francesco Melis (nella foto in alto) - a diversi cittadini devo comunicare alcuni risultati. Zona S'Arriali: 2 discariche mappate e verificate Le indagini condotte dalla polizia locale hanno identificato 8 nuclei familiari residenti nella zona e colpevoli di aver contribuito a creare le discariche. Al netto di qualche sterile critica che ogni tanto appare sui Social, dove si paventano carenze dell'amministrazione - a cui è necessario non rispondere per la manifesta ignoranza in materia - vorrei ricordare che questo schifo lo creano i cittadini, una minoranza sia ben chiaro – aggiunge l’assessore comunale - ma che senza educazione e rispetto per gli altri e per l'ambiente continua ad inquinare il nostro territorio. Purtroppo la maleducazione è una brutta bestia e dopo anni di sensibilizzazione ormai è evidente che nell'interesse di tutta la popolazione l'unica soluzione sarà applicare il massimo della sanzione prevista. Oltre alla sanzione pecuniaria prevista per tutti questi maleducati in alcuni casi si sta valutando la segnalazione alla Procura della Repubblica. Con le buone o con le cattive – ha concluso Francesco Melis - questa battaglia la vinceremo nell'interesse di tutta la nostra comunità. Ringrazio il Corpo Forestale per l'impegno e il supporto quotidiano nelle indagini su questi reati”.