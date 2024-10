Il Sindaco di Cabras Cristiano Carrus ha firmato un’ordinanza che impone il divieto di fumare in tutte le spiagge del territorio comunale a tutti coloro che sono sprovvisti di un posacenere, completo di coperchio di chiusura, per raccogliere la cenere e i mozziconi di sigarette e sigari.

Numerose, infatti, come spiega il primo cittadino, sono state le segnalazioni da parte dei cittadini: “Nelle spiagge diverse persone, in modo meccanico e automatico, spengono il mozziconi delle sigarette nella sabbia e abbandonandoli sul posto, inquinando l’ambiente e mancando di rispetto alle persone non fumatrici, dimenticando di ricorrere ai normali sistemi di raccolta dei rifiuti da fumo”.

“Oltre all’attività di pulizia spiagge che solo nella spiaggia di Is Aruttas ha prodotto quasi una decina di sacchi, questo provvedimento – dice il sindaco - si rende necessario in quanto i mozziconi delle sigarette lasciati nella sabbia fanno si che le stesse siano invase da questo tipo di residui , rendendone problematica la loro raccolta e, di conseguenza arrecando un danno ambientale incalcolabile”.

“Le spiagge del Sinis sono di rara bellezza – continua Cristiano Carrus - e perciò molto frequentate da turisti di ogni età da famiglie e bambini, e pertanto nell’intento di trasmettere soprattutto alle generazioni future le buone maniere il rispetto per l’ambiente con finalità educative e comportamentali, di elevato valore, sia per la salute che per la salvaguardia e rispetto delle aree e spazio comuni che l’Amministrazione Comunale lavora per sensibilizzare i cittadine al rispetto del proprio territorio”.

La violazione all’ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 euro a un massimo di 500.