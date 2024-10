Questa mattina, un equipaggio della Squadra Volante mentre transitava in viale Regina Margherita, ha notato un uomo intento ad urinare in strada. I poliziotti si sono avvicinati al soggetto, il quale avrebbe iniziato a proferire frasi ingiuriose assumendo un atteggiamento violento e minaccioso, cercando di sottrarsi all’identificazione.

Gli operatori, con non poca difficoltà, hanno tentato invano di calmarlo cercando anche di comprendere le ragioni di tanta rabbia. Alessio Massidda, 34enne cagliaritano ben noto alle forze dell'ordine, avrebbe continuato ad inveire contro gli agenti riuscendo a spintonare violentemente una poliziotta. L'uomo è stato messo in sicurezza all’interno del veicolo del 113. Condotto in Questura, durante il tragitto e anche all’interno degli uffici, avrebbe continuato nei suoi modi violenti, danneggiando non solo il mezzo di servizio ma vari arredi della Questura.

Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per resistenza, minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento di bene pubblico e indagato in stato di libertà per il rifiuto di fornire le generalità. Il Massidda nella mattinata odierna sarà accompagnato in tribunale per l’udienza direttissima.