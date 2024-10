Nel corso della mattinata odierna, al termine di incessanti ricerche, i Carabinieri del Norm aliquota Radiomobile Compagnia di Cagliari, sono riusciti a rintracciare il responsabile della violenta aggressione di ieri sera, in via Isola San Pietro.

I militari infatti stamane hanno deferito in stato di libertà per i reati di atti persecutori e lesioni personali un cagliaritano incensurato, classe 1963, che ieri sera intorno alle 22, al termine di una lite verosimilmente scaturita dal termine di una relazione sentimentale, ha aggredito con numerosi pugni al volto l’ex fidanzata, classe 1971, procurandole un trauma cranio facciale e la rottura del setto nasale, per poi scappare a piedi facendo perdere le proprie tracce. A seguito di accertamenti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, coordinati dal Tenente Stefano Martorana, sono riusciti a rintracciarlo.