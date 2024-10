Il Comune di Mara ha pubblicato l’avviso per il soggiorno climatico 2018 riservato ai minori. L’iniziativa rientra nell’ambito degli interventi in favore dei bambini promossi dall’Amministrazione comunale a guidata dal Sindaco Salvatore Ligios.

Il soggiorno climatico marino si terrà presso la colonia estiva “Progetto H” dal 19 al 28 luglio ed è riservato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Il numero massimo di partecipanti è stato fissato in 25 unità. Farà fede l’ordine d’arrivo delle domande all’Ufficio protocollo. Potranno partecipare anche i non residenti dietro pagamento dell’intera quota.

L’importo giornaliero (residenti e non residenti) è fissata in 33 euro, che diventeranno 16,50 per i residenti. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio dei Servizi sociali. La scadenza è fissata per il 5 luglio. Per informazioni è possibile l’Ufficio socio-assistenziale o l’Assessore ai Servizi sociali, Graziella Piras.