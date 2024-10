Il comune di Giave ha pubblicato il bando per la concessione (durata 99 anni) di 7 aree per la realizzazione di cappelle funerarie e 51 per la costruzione di tombe. Le tariffe saranno di 1104 euro per la cappella (9,20 mq) e 624 euro per la tomba a due posti (5,20 mq).

La sistemazione del cimitero è stato uno dei cavalli di battaglia dell’Amministrazione Uras già dall’inizio del suo mandato, nel 2015. Un lavoro che ha avuto inizio con la pulizia dell’area. Nel 2016 l’intervento ha riguardato la cappella cimiteriale, con la sistemazione della pavimentazione, del corridoio, della camera centrale, dei soffitti, della muratura e delle porte. Inoltre, nel cancello d’ingresso sono state posizionate delle soglie in marmo di Carrara. Nel 2017 sono state realizzate 50 nuove aree.

Come ha sottolineato la Sindaca Maria Antonietta Uras, «I lavori sono stati eseguiti sempre in economia e con l'aiuto del dott. Lauro Nurra che ha acquistato i banchi, donato paramenti e oggetti sacri, tra cui un crocifisso antico e un bellissimo quadro in bronzo raffigurante le anime del purgatorio, San Giuseppe e la Madonna con San Michele Arcangelo, opera datata dello Scultore Maestro Pietro Longu».

Nel cimitero è stato posizionato anche un dipinto della famosa pittrice pINNA Monne raffigurante la Madonna del Carmelo e, in primo piano, lo stesso Don Nurra. Le domande, scaricabili dal sito istituzionale www.comune.giave.ss.it o disponibili presso l’ufficio protocollo, potranno essere presentate da lunedì 25 giugno fino a venerdì 20 luglio.