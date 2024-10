19 impiegati, diversi livelli, 8 impiegati come guida turistica, 30 collaboratori tecnici, 6 collaboratori amministrativi, 2 operai qualificati come giardiniere, 13 operai generici e un qualificato (operatore carrello elevatore/mulettista), 2 operai qualificati come muratore, 3 operai specializzati sempre come muratore, 3 operaio specializzati pavimentista, 2 impiegati, come collaboratore tecnico, 5 commessi d’ufficio.

Sono queste le figure lavorative richieste dai nuovi Bandi LavoRas pubblicati dal Comune di Sassari (sito www.comune.sassari.it), per un contratto a tempo parziale e determinato, come previsto dalla normativa generale dei bando Lavoras (8 mesi per 20 ore settimanali)

Può partecipare chi è privo di impiego o occupazione e in possesso dello status di disoccupato, è iscritto al centro per l’impiego di Sassari competente per territorio e abbia dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (DID), che non è destinatario di qualsiasi forma di sostegno al reddito o sovvenzione o indennità di disoccupazione e/o mobilità (NASPI, ASDI, etc.), residente e domiciliato nel Comune titolare dell’intervento alla data di pubblicazione dell’avviso. I lavoratori residenti e domiciliati hanno priorità.

Le domande potranno essere presentate sino al 15 gennaio e dovrà essere completata e sottoscritta dal candidato. All'istanza dovrà essere allegata copia dichiarazione Isee, in corso di validità e rilasciata dalle strutture competenti necessaria ai fini dell’attribuzione dello specifico punteggio, pertanto la mancata presentazione del documento contestualmente alla domanda entro la data di scadenza dell’avviso, nonché la presentazione della stessa con annotazioni, omissioni o difformità, comporterà la penalizzazione di 25 punti. Chi non è in possesso della certificazione Isee, dovrà richiederla entro il 2018.

Le domande potranno essere presentate dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 15.30 alle 17.00 il martedì e giovedì, nella sede dell’Aspal del centro per l’impiego in via Bottego o tramite pec a agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it; in questo caso la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata del lavoratore o lavoratrice. Tutta la documentazione, dovrà pervenire, con un unico invio e in un unico allegato, esclusivamente in formato pdf.