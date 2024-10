Ha pubblicato su Facebook il video di una ragazzina poco più che adolescente in momenti di autoerotismo. Un ventenne di Capoterra è stato denunciato dai carabinieri per produzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Il giovane, alcuni mesi fa, aveva postato sul suo profilo Facebook un video della durata di 44 secondi in cui veniva filmata una ragazzina minorenne in scene di autoerotismo.

I carabinieri della Stazione di Capoterra hanno ricevuto da un'altra ragazza la segnalazione della presenza del video, facendo scattare le indagini.

In breve tempo i militari hanno individuato il ventenne e recuperato il video, inviando una segnalazione in Procura per i successivi accertamenti.

L'abitazione del giovane è stata perquisita ed è stato sequestrato un telefonino cellulare e alcuni hard disk. Il materiale informatico sarà presto inviato ai carabinieri del Ris per le successive analisi e per verificare soprattutto se siano presenti altri video pedopornografici.

Il giovane è stato denunciato. Con i carabinieri ha cercato di giustificarsi dicendo di non aver pubblicato lui il video ma di averlo "ripostato" da un altro profilo. Ma dagli accertamenti è emerso che solo lui aveva pubblicato il video in rete.

Al momento non è stato,possibile identificare la ragazzina ripresa nel filmato