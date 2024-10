«In seguito al “ciclone” che sta coinvolgendo la città di Cagliari in questi giorni il Cocó decide di rimanere chiuso per questo weekend».

Lo si legge nel profilo Fb della disco cagliaritana, mentre sui social rimbalzano centinaia di post, che invitano a non generalizzare perché il rischio è ovunque, sui pullman, nei centri commerciali, ai cinema.

La decisione del quartier generale del Cocò Discoclubbing (con pr, organizzatori e gestori) è ammirevole: la chiusura nel week end vuol'essere un segno tangibile di solidarietà per il dolore vissuto dai familiari del giovane cagliaritano 20enne, Giovanni Mandas, scomparso prematuramente per meningite fulminante.

Decisione che non è dettata dal pericolo della meningite, anzi, tutto l'opposto: sensibilità è il comune denominatore, perché in questo casi tutto si spegne almeno per 48 ore e si prega in silenzio per una vita spezzata che non c’è più, troppo presto, in un modo assurdo e tragico.

Lui era un ragazzo bravo e sorridente, conosciuto da tanti suoi coetanei che qualche giorno fa nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Genneruxi, l’hanno salutato per l’ultima volta in una parrocchia gremita e con un silenzio di tomba di rispetto.

Frequentava quella discoteca, in via Newton, ma psicosi vuole che si è generato un allarme troppo esagerato: lo dicono anche dalla direzione dell’azienda sanitaria locale ex ASL 8 che in città c’è un focolaio ma non un’epidemia: “Basta attenersi scrupolosamente alla profilassi di prevenzione, evitando però anche i luoghi al chiuso e sovraffollati eccessivamente e con sistema di aerazione non efficiente”.