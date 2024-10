L'amministrazione comunale di Nuoro stabilizza 19 precari adottando un "provvedimento storico" che mette fine ad una lunghissima vertenza. Si tratta di tre assistenti sociali, cinque istruttori amministrativi, due istruttori direttivi amministrativi e nove istruttori socio educativi.

"In questi mesi - ha spiegato il sindaco Andrea Soddu - abbiamo approfondito con i rappresentanti sindacali ogni possibile soluzione, sfruttando le opportunità offerte dall'articolo 71 della legge regionale di riordino degli enti locali. Perciò abbiamo deciso di impiegare le risorse disponibili a favore dei 19 dipendenti in possesso dei requisiti indicati dalla legge, figure professionali indispensabili per la tenuta dei servizi. Da oggi queste persone, che tanto hanno dato all'amministrazione in termini di impegno ed esperienza, non sono più precari".

"Quello di oggi - sottolinea il primo cittadino - è un provvedimento che garantisce maggiore serenità per il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie e un salto di qualità dell'efficienza della macchina amministrativa del nostro Comune".