Accade ancora spesso che dei conducenti, dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale, anziché fermarsi e prestare assistenza alle persone ferite e restare a disposizione dell'organo di polizia competente, si diano alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce.

La Polizia Locale cittadina, in questi casi, svolge immediatamente le attività investigative che portano, quasi sempre, all'individuazione del veicolo coinvolto e del relativo conducente con conseguenze penali sulla persona e sui documenti della giuda.

Proprio in questi ultimi giorni, dopo accurate indagini svolte del personale della Polizia Municipale, si è risaliti ai responsabili di due distinti incidenti con fuga, avvenuti a Cagliari nelle giornate del 13 e 14 gennaio.

Nel primo caso è emerso che un uomo di 50 anni, residente in provincia, alla guida di una Volkswagen Polo, dopo aver causato un tamponamento a catena nella via Cornalias nel quale restava ferita una persona, si allontanava senza prestare soccorso.

Nel caso del secondo sinistro, avvenuto la notte del 14, dopo essere stato coinvolto in un sinistro nella via Mandrolisai dove urtava violentemente contro un altro veicolo, il responsabile fuggiva omettendo di prestare soccorso all'altro conducente coinvolto e rimasto ferito. In questo caso l'uomo, un 36enne residente a Cagliari, è risultato anche con patente sospesa.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati alla Autorita' Giudiziaria e nei loro confronti verrà inoltre applicato il conseguente provvedimento sulle patenti di guida.