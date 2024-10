Ieri a Serrenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza, un 26enne del posto, incensurato e disoccupato.

A seguito del sinistro stradale avvenuto in via Roma di Serrenti, l’autovettura di proprietà e condotta dal giovane, aveva tamponato un autoveicolo Nissan, in sosta senza passeggeri a bordo, di proprietà di un’impiegata 51enne di San Gavino Monreale. Entrambi i veicoli erano rimasti gravemente danneggiati dall’impatto, mentre nessuno si era fortunatamente male.

Con immediata verifica strumentale effettuata dai carabinieri con etilometro, il 26enne era risultato positivo con alcolemia pari a 1.74 gr/l. (oltre il triplo dei limiti di legge). I documenti di guida e di circolazione erano risultati in regola. Patente guida ritirata. Le auto venivano recuperate dal soccorso stradale.