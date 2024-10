L'assemblea dell'Unione Province Sarde, presieduta da Roberto Deriu, si è riunita anche questa mattina ed è stato deciso che una rappresentanza di consiglieri ed amministratori provinciali assisterà, in Consiglio Regionale, alle sedute durante le quali si discuterà del nuovo assetto istituzionale della Sardegna.

Per il Presidente Deriu "nessuna lesione della legalità verrà tollerata, neanche se arriverà dal Consiglio Regionale. Le Province sono Istituzioni elette e non accetteremo che vengano travolte per ragioni spartitorie e di partito".