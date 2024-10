“Chi vuole cancellare subito tutte le province - replica l’assessore Cristiano Erriu alle polemiche del centrodestra - non sa che le quattro province storiche della Sardegna possono essere soppresse solo dopo che sarà modificato il Titolo quinto della Costituzione. Non si può fare con una legge regionale. Con la legge regionale si possono invece trasformare, come è nel nostro progetto, in enti di secondo livello, eletti dai consigli comunali, a costo zero.

Così, azzerando il costo delle vecchie province e sopprimendo le nuove - conclude Erriu - si rispetta la volontà popolare espressa nei referendum”.