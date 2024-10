Qualche settimana fa erano state ritrovate migliaia di provette, plasma, siringhe e sacche di sangue, buttate in campagna vicino al rio Santa Lucia a Capoterra.

Partite subito le indagini, gli investigatori sono risaliti a dei laboratori gestiti da due società che eseguono analisi per privati ed enti pubblici. Indagato Maurizio Sitzia, amministratore delle due società che gestiscono i centri analisi, per aver abbandonato rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo nei terreni e non nei luoghi autorizzati.

Nella mattinata di ieri gli uomini del Nucleo investigativo regionale della Forestale hanno eseguito l’ordine di sequestro preventivo dei laboratori di Serramanna, Dolianova, Capoterra e Sarroch, emesso dalla gip Ermengarda Ferrarese su richiesta del pm Diana Lecca.

"Il mio assistito respinge tutte le accuse ed è sicuro di aver operato nel rispetto delle regole - dice l'avvocato Daniele Condemi, che difende l'amministratore delle due società - In quei laboratori lavorano venti persone, nelle prossime 48 ore chiederemo una attenuazione della misura".