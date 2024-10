L’Anas ha reso noto che, nella giornata di domani 25 gennaio, dalle 10.00 alle 14.00, nella strada statale 131 “Carlo Felice”, nel tratto compreso tra il km 179,380 e 187,020, verrà interdetto il traffico veicolare in entrambe le direzioni per consentire le prove di carico sul cavalcavia della strada provinciale 80, situato al km 184,980, nel territorio comunale di Siligo, in provincia di Sassari.

Gli interventi sull’opera, che scavalca la statale “Carlo Felice”, sono stati disposti ed eseguiti dall’Amministrazione Provinciale di Sassari al termine dei lavori di ripristino strutturale del cavalcavia.

Come si legge nella nota, i flussi veicolari verranno «Deviati lungo un tratto della strada provinciale 128 adiacente alla statale, tra gli svincoli di Bonnanaro/Mores (km 179,380) e Siligo (km 187,020)».