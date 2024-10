Due cavalieri della Sartiglia, Antonio Giandolfi e Andrea Piroddi, sono stati protagonisti nella tarda mattinata di ieri di una brutta caduta, per fortuna senza gravi conseguenze, durante le prove delle pariglie nella pista di Cort'e Baccas, tra Oristano e Santa Giusta.

Illeso, invece, il terzo cavaliere della pariglia Andrea Manias. Giandolfi e Piroddi sono stati soccorsi dagli altri cavalieri impegnati nelle prove e poi accompagnati con le ambulanze del 118 al Pronto soccorso dell'Ospedale San Martino.

Per Giandolfi si parla di contusioni al volto, mentre Piroddi ha sbattuto la schiena. I tre cavalieri stavano provando la figura della Piramide, una delle più spettacolari e più applaudite delle pariglie che si corrono a Oristano in via Mazzini in occasione della Sartiglia subito dopo la corsa alla stella.