L'episodio è avvenuto all'ufficio stranieri, precisamente martedì 5 dicembre, quando un uomo si è presentato in Questura a Cagliari per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e per identificarsi ha mostrato un passaporto falso.

Si tratta di un 23enne del Gambia che è stato successivamente arrestato dalla polizia per possesso di documenti falsi. Il giovane stava chiedendo il rinnovo del permesso di soggiorno come lavoratore subordinato. Gli agenti, controllando il passaporto, si sono subito accorti di alcune anomalie e hanno sottoposto il passaporto a verifiche tecniche strumentali svolte dall’esperto forense della Polizia Scientifica; le ulteriori verifiche sul documento hanno confermato che era contraffatto e per il 23enne sono scattate le manette.

Ieri mattina, a seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto con richiesta dei termini a difesa.