In Sardegna

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza dei territori colpiti dall'alluvione in particolare nell'oristanese (Uras, Terralba, Laconi, Palmas Arborea), nel Nuorese e in Gallura. La Sala operativa della Protezione civile segnala il seguente impiego di uomini: 447 volontari, 304 Ente Foreste, 146 Corpo Forestale, 375 Vigili del Fuoco.