Dalle prime ore di oggi, 23 settembre, i venti forti, sempre d’origine settentrionale interesseranno l’Abruzzo e il Molise, in successiva estensione alla Puglia. Inoltre, dal pomeriggio di oggi sulla Sardegna si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

E' quanto prevede un avviso meteo diramato dalla Protezione civile.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi criticità gialla per rischio idrogeologico per la Sardegna, la Lombardia orientale, la Romagna, l’Abruzzo costiero, il Molise e la Puglia settentrionale.