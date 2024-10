Nuove ondate di caldo in arrivo nell'Isola. Per la giornata di domani, sabato 18 giugno, la Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta gialla per un'andata di calore su Cagliari. "Nella giornata di sabato 18 giugno le temperature massime percepite a Cagliari potranno arrivare a toccare i 34 gradi", spiegano dalla Protezione civile.

"Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi - precisano nel sito del ministero della Salute - spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione".

"Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione". Nel sito, infatti, vengono riportati una serie di consigli utili a ridurre i rischi come la costante idratazione e l'evitare le uscite nelle ore più calde.