La Sardegna è pronta ad accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina. La Protezione civile regionale sta seguendo nel dettaglio quanto disposto dal Dipartimento nazionale che ha affidato ai presidenti di regione il coordinamento.

È stata eseguita nell'Isola una ricognizione dei posti in cui ospitare chi sta fuggendo dal conflitto ucraino.

Tra i luoghi designati per l'accoglienza ci sono gli ex covid-hotel che saranno utilizzati per l'ospitalità temporanea o di lungo periodo. La Protezione civile regionale ha anche portato a termine una ricognizione della colonna mobile per eventuali interventi sia a livello nazionale che internazionale.