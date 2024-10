La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino a seguito del declassamento dell’allerta emessa ieri. Si ricorda però che l’avviso di condizioni meteorologiche avverse è ancora vigente fino alle 23.59 di oggi e prevede “precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco sulla Sardegna meridionale e orientale, anche di forte intensità e con cumulati sino a molto elevati nel periodi di validità. All’attività temporalesca potranno essere associati episodi di forti raffiche di vento e di grandinate”.

Il nuovo avviso di criticità per rischio idrogeologico e idraulico prevede a partire dalle ore 14 e sino alle ore 23:59 di oggi l’avviso è di MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO (Codice ARANCIO) e un ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO (Codice GIALLO) sulla zona di allerta di Campidano, Iglesiente, Flumendosa – Flumineddu e Gallura.

A partire dalle ore 00:00 di domani, 12 ottobre e sino alle ore 23:59 sempre di domani AVVISO è di ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO (Codice GIALLO) e un ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO (Codice GIALLO) sulla zona di allerta di Campidano, Iglesiente, Flumendosa – Fumineddu, Gallura.