Protezione civile regionale al lavoro anche per garantire i rifornimenti alimentari alle aziende zootecniche sarde in difficoltà dopo l’alluvione di lunedì 18. Alla sala operativa di Cagliari, tra le diverse richieste arrivate, oggi è giunta anche la disponibilità dalla Corsica di un carico di fieno e mangime vario che sarà in Sardegna giovedì.

La sala operativa ha allertato i Ccs (Centri coordinamento soccorso) e le Province di Oristano e Medio Campidano (dove non sono presenti i Ccs) per capire in quali zone e aziende possa essere utile il cibo per il bestiame, visto che in questi giorni è cresciuta l’esigenza di poter disporre di mangime fresco.

Hanno già dato disponibilità per ricevere il cibo i comuni di Uras e Terralba.