“Caminera Noa apprende con grande soddisfazione dai legali dall’Associazione Libertade, la notizia dell’archiviazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, del procedimento a carico dei pastori e dei loro sostenitori, indagati per le azioni di protesta pacifica messe in atto a Lula il 13 febbraio di quest’anno”.

Questo il commento degli attivisti alla notizia dell'archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro dell procedimento penale a carico di 25 indagati per la protesta a Lula.

“Il giudice, accogliendo le argomentazioni degli avvocati difensori, – scrivono gli attivisti – ha decretato che la manifestazione si svolse pacificamente e che ogni condotta rientrava nel diritto di ogni individuo di manifestare pacificamente il proprio dissenso”.

“Questa è una vittoria per tutti coloro che hanno sostenuto la legittima protesta dei pastori sardi – concludono da Caminera Noa –. Ora, speriamo che si arrivi alla stessa conclusione riguardo i militanti che, a pochi giorni dalla manifestazione del 12 ottobre a Capo Frasca contro l’occupazione militare della Sardegna, sono stati indagati per presunti reati durante la manifestazione di Decimomannu di 4 anni fa, sempre contro l’occupazione militare della nostra terra e le basi che la stanno infestando, con veleni e morte”.