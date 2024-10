Tir fermato in uno dei tanti blocchi effettuati dai pastori nelle strade della Sardegna, ma questa volta qualcuno esagera. Il latte contenuto in un bidone viene lanciato verso il mezzo, ma il finestrino è aperto e il liquido inonda la cabina investendo anche l'autista che, stizzito, apre lo sportello e accenna una reazione prima di chiudere e ripartire.

Risate e fischi da parte della folla in strada, ma sul web i commenti non sono proprio benevoli. Qualcuno storce il naso: "State esagerando - commenta il popolo della rete -. I camionisti non hanno colpa, la protesta è legittima ma i mezzi e gli autotrasportatori non si toccano. E' gente che lavora duro per portare il pane a casa, non sono loro i responsabili dei vostri problemi".