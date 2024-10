"Giudichiamo positiva l'apertura del ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Ma una cosa è certa: noi non abbiamo cominciato la mobilitazione solo per sederci a un tavolo di trattative. Noi abbiamo iniziato questa protesta per ottenere risultati concreti. Fatti, insomma. E sino a quando questi obiettivi non saranno raggiunti noi continueremo con le nostre proteste. Non possiamo accontentarci".

Queste le parole all'Ansa Roberto Congia, portavoce del movimento di agricoltori e pastori che da giorni stanno portando avanti le proteste. Si prosegue dunque coi presidi, a Porto Torres, Cagliari e Olbia, con nuove iniziative in programma: la prossima giovedì a Bolotana. E nello scalo gallurese la protesta rimarrà in piedi almeno sino a venerdì.

Si va avanti quindi nell'Isola. "D'altra parte la Sardegna - precisa Congia - ha delle peculiarità e dei problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Problemi che devono essere considerati con attenzione e, soprattutto, devono essere risolti".