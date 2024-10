Momenti di tensione nel pomeriggio in una struttura di accoglienza per migranti a Iglesias.

Tre minorenni egiziani hanno inscenato una protesta, minacciando di ferirsi con dei coltelli, poi uno di loro ha mandato in frantumi una finestra rimanendo ferito.

I tre hanno protestato con i gestori della struttura, dicendo di voler lasciare la Sardegna per tornare in Egitto. I ragazzi hanno afferrato alcuni coltelli, dicendo che si sarebbero feriti se non avessero ottenuto ciò che volevano.