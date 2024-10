A due giorni dalla nuova manifestazione di protesta dei lavoratori di Air Italy, fissata per lunedì prossimo a Cagliari, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha convocato in videoconferenza le organizzazioni sindacali per mercoledì 5 maggio alle 12.

A darne notizia è il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, che annuncia così la sospensione della manifestazione. "Per senso di rispetto istituzionale e nei confronti dei sardi e della popolazione che non è ancora uscita dalla fase emergenziale - afferma Boeddu - riteniamo doveroso sospendere la manifestazione in attesa degli esiti dell'incontro".

"Ma sia chiaro - precisa il sindacalista -, come Filt Cgil non intendiamo abbassare minimamente la guardia e, senza proposte, progetti concreti e reali, affiancati da una dotazione economica congrua, si riprenderà con ancora più vigore la battaglia per la tutela del lavoro e dei 1.383 lavoratori Air Italy".