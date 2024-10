Nuova mobilitazione a Cagliari degli studenti sardi in nome della solidarietà ai pastori. La manifestazione, confermata dopo gli esiti del tavolo di ieri, è partita come al solito dal liceo classico Siotto. Corteo meno partecipato rispetto a quello di 24 ore fa: decine di studenti hanno attraversato viale Trento, davanti al Palazzo della Regione Sardegna che ieri ha ospitato il tavolo di filiera del latte ovino, e poi hanno raggiunto il polo umanistico universitario di Sa Duchessa. Da lì gli studenti dovrebbero andare in giro per le scuole della città per portare la protesta. + atteso anche l'arrivo dei pastori: "Arriveremo - hanno annunciato sui social - una volta sbrigato il lavoro in campagna". Nel frattempo gli occhi sono tutti puntati al vertice di oggi al Viminale con il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini.