Hanno chiesto ed ottenuto una sorta di rinnovo del loro mandato per poter proseguire la trattativa sul prezzo del latte, i delegati dei pastori sardi auto-organizzati, che stamane hanno presieduto a Tramatza un'assemblea tenutasi a porte chiuse.

In discussione l'accordo di venerdì scorso a Sassari per un acconto di 74 centesimi riconosciuto ai pastori su ogni litro di latte di pecora conferito, intesa che, però, ha incontrato resistenze nella categoria. "Un accordo di partenza", ha spiegato Gianuario Falchi, uno dei rappresentanti dei pastori presente al tavolo tecnico riunitosi in prefettura a Sassari la scorsa settimana, "come avevamo già stabilito.

L'obiettivo finale e' arrivare a fine stagione al conguaglio e a una valutazione di un euro per ogni litro di latte conferito". La delegazione partecipera' al nuovo tavolo della filiera convocato per venerdi', mentre per domani e' annunciata una partecipazione alla manifestazione di Macomer indetta in segno di solidarieta' dal mondo cooperativistico dopo gli assalti alle cisterne.

I pastori hanno anche deciso di quotarsi per aiutare i loro colleghi coinvolti nelle indagini sui blocchi stradali e i picchetti, avviate dalla magistratura isolana. Alcuni avvocati, e' emerso a Tramatza, si sono detti pronti a sostenere gratuitamente la difesa, ma ci saranno comunque le spese di giudizio da sostenere.