"Grazie al vicepremier Matteo Salvini che ha dichiarato che in 48 ore risolverà i problemi dei pastori che vanno avanti da decenni, la ringrazio e ci fa piacere. La mia domanda e' molto semplice: accogliendo le proposte di Coldiretti al Viminale che ha sfilato con alcuni, pochissimi pastori, siete realmente convinti di risolvere problemi che vanno avanti da decenni?".

M5s all'attacco di Matteo Salvini, che ieri, dopo aver ricevuto una delegazione della Coldiretti al Viminale, ha fissato un nuovo tavolo per giovedì prossimo.

A scagliarsi contro il ministro dell'Interno, e' il deputato pentastellato Luciano Cadeddu: "Questa e' una protesta senza bandiere e lunedì per la prima volta una delegazione di pastori con i rappresentanti del Movimento pastori, un movimento non riconosciuto che esiste da 1997, e' stata accolta dal premier Giuseppe Conte- ricorda Cadeddu, che tra l'altro e' un allevatore-. Ora sembra che la protesta sembra che abbia un nuovo referente, Coldiretti, io ne dubito fortemente. I pastori devono tenere duro, io non mollo, o si risolvono strutturalmente i problemi o non si va da nessuna parte".

Questa, conclude, "e' una cosa seria, non e' propaganda elettorale o sfilata con foto finale al Viminale".