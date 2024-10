L'Associazione Libertade, che è impegnata attraverso i suoi legali a difendere alcuni pastori indagati per le proteste per la vertenza latte, esprime la "propria solidarietà a tutte le persone coinvolte nei procedimenti penali attivati dalle diverse Procure dell'isola".

Inoltre, precisa che, "a seguito dell'archiviazione per la protesta svoltasi in Lula il 13 febbraio scorso, la Procura di Nuoro ha aperto altri due procedimenti penali, uno a carico di quattro pastori accusati di blocco stradale e l'altro a carico di diversi comuni cittadini accusati di aver partecipato alla manifestazione non autorizzata".

Libertade ribadisce che "le proteste che hanno attraversato la Sardegna nel mese di febbraio sono state pacifiche e spontanee e che le stesse si sono svolte nel legittimo diritto di manifestare".