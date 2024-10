E' prevista per stamani nella sede del Caip della Polizia ad Abbasanta una riunione dei Questori e dei dirigenti della Digos delle quattro Questure sarde per valutare, secondo quanto apprende l'Adnkronos, i problemi relativi all'ordine pubblico in merito alla protesta per il prezzo del latte, ai conseguenti blocchi stradali ed alle elezioni regionali di domenica prossima.

Sono stati numerosi, e trasmessi sui social, gli assalti alle autocisterne cariche di latte e ci sono coop e pastori che non intendono più tollerare proteste violente di questo genere.

Sono già state trasmesse alle procure alcune denunce relativamente al reato di blocco stradale e numerosi filmati diffusi su whatsapp sono all'esame della Polizia scientifica per identificare gli autori.

Intanto anche oggi continua la protesta e già dalle prime ore del mattino i pastori stanno bloccando a 'singhiozzo' la statale 195 Sulcitana in direzione Cagliari.