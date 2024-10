Dopo le giuste proteste degli allevatori sardi per i prezzi del latte imposti dall'industria del settore, il Codacons "presenterà domani un esposto alle Procure della Repubblica di Cagliari e Roma e all'Antitrust alla luce della possibile fattispecie di aggiotaggio". Ad annunciarlo in una nota è la stessa associazione dei consumatori.

"Chiediamo di accertare eventuali illeciti commessi dall'industria del latte che obbliga gli allevatori a sottostare ai prezzi da loro imposti, attraverso ricatti che realizzano un oligopolio illegale - spiega il presidente Carlo Rienzi - L'art. 501 del Codice penale, infatti, punisce le alterazioni fraudolente dei prezzi sul mercato e chi ''adopera artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci'' con la reclusione fino a 3 anni, fattispecie che sembra realizzarsi nell'obbligare i produttori a vendere il latte a prezzi inferiori ai costi di produzione".

Una situazione, per il Codacons, "che rischia di creare pesanti distorsioni del mercato e favorire il latte straniero, in primis quello proveniente dall'Europa dell'est. L'associazione chiederà inoltre alle Procure di accertare le responsabilità del Ministero delle politiche agricole in relazione ai mancati provvedimenti a sostegno degli allevatori italiani, alla luce della possibile omissione di atti d'ufficio e concorso in aggiotaggio".