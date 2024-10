I 35 milioni di euro che ieri la Giunta si è impegnata a trovare per i pastori saranno al centro del vertice convocato martedì mattina, 8 agosto, al quale prenderanno parte i capigruppo della maggioranza, gli assessori a Bilancio e Agricoltura, Raffaele Paci e Pierluigi Caria, oltre al presidente della commissione Bilancio, Franco Sabatini.

Si discuterà su come lavorare per mantenere l'impegno dei 35 milioni che si aggiungerebbero ai 15 milioni da erogare in regime di de minimis agli oltre 11mila allevatori dell'Isola.

Ieri dal palco allestito in via Roma sotto il palazzo del Consiglio regionale, in occasione della manifestazione organizzata dal Movimento dei pastori, il governatore Francesco Pigliaru ha precisato: "Sia chiara una cosa, dobbiamo lavorare duro per trovare i soldi e non è semplice, in ogni caso impiegheremo giorni, non settimane o mesi".

Martedì si cercherà di capire in quali pieghe del bilancio si potrà intervenire per mettere assieme la cifra. Nei giorni successivi è previsto un viaggio di Pigliaru a Roma e non è escluso che chieda un supporto al Governo.