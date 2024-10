Trovare 35 milioni per l'emergenza del settore agropastorale della Sardegna entro agosto: e' l'impegno assunto al termine di una lunga riunione che si e' svolta stamane in Consiglio regionale in occasione della manifestazione del Movimento dei pastori sardi nel centro di Cagliari dalle 11 di oggi.

Alla riunione hanno partecipato il presidente della Regione Francesco Pigliaru, quello del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, i presidenti delle commissioni Bilancio e Agricoltura, l'assessore all'Agricoltura Pierluigi Caria e quello alla Programmazione Raffaele Paci e i capigruppo.

Ci sono stati momenti di tensione nell'aula della Terza commissione dove si e' svolta la riunione con la delegazione del Movimento che pare abbia minacciato di andarsene almeno due volte.

Al termine e' stato assunto l'impegno di riunire la commissione Bilancio per trovare 35 milioni aggiuntivi ai 15 stanziati ieri dal Consiglio regionale per gli aiuti diretti, in regime di de minimis, alle oltre 15mila aziende ovine della Sardegna.

Non e', invece, passata la proposta del capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis di convocare subito una seduta straordinaria del Consiglio regionale per trovare i fondi necessari. I 35 milioni dovrebbero servire ad acquistare, secondo quanto richiesto dal Movimento, circa un quintale di foraggio per ciascun capo per fare fronte alla situazione d'emergenza di quest'anno, precipatata per carenza di piogge e incendi.

Il presidente del Consiglio regionale Ganau ha sottolineato la necessita' di una "variazione di bilancio" per trovare le risorse e ha rimarcato come non si tratti di "un'operazione semplicissima, anche se necessaria, per dare respiro alla situazione drammatica dei pastori sardi".

Ganau, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha detto che i fondi dovranno essere trovati sottraendoli ad altri settori, "cercando di fare meno danni possibili", e ha parlato di un possibile storno di risorse destinate alla sanita'.