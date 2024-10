Matteo Salvini continua il suo tour in Sardegna e questa mattina da Alghero ancora una volta ha lanciato un messaggio e ha affrontato la vertenza che riguarda i pastori dell’Isola.

"Spero di chiudere un accordo nelle prossime ore sul problema dei pastori. Le distanze si sono ridotte e spero che si riducano ulteriormente nelle prossime ore. “Vanno assolutamente difesi, aiutati, a loro va restituita dignità, decoro, speranza e orgoglio. Sto passando giorni e notti con persone che non erano mai state in un Ministero. E sono contento perché' il dialogo risolve i problemi, non i manganelli, non la violenza".

Il vicepresidente del Consiglio ha inoltre annunciato che a giorni convocherà "i responsabili della grande distribuzione e dei grandi magazzini, che sono quelli che fanno il prezzo perché è giusto che il lavoro sia pagato. Io qui non ho trovato gente che mi chiede elemosina, mance, assistenza. Ho incontrato gente che mi chiede di lavorare e che il lavoro abbia la dignità che merita".

Il leader della Lega ha puntato il dito contro l’attuale giunta regionale. "Ad oggi la metà dei sardi probabilmente ritiene che non serva andare a votare e domenica sta a casa, posso provare a capirli perché' hanno votato tutti e li hanno fregati tutti, capisco la sfiducia e l'incazzatura ma o si vince domenica o il treno del cambiamento non passa più. Altri 5 anni di sinistra e questa isola la radono al suolo e la isolano dal resto del mondo. O adesso o mai piu'".