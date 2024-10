Le prime denunce ai pastori per blocco stradale e violenza privata, e in alcuni casi si sta valutando anche la rapina, sono partite da Oristano e Nuoro. Carabinieri e Polizia hanno identificato diverse persone protagoniste delle manifestazioni spontanee e non autorizzate ed ora la loro posizione è al vaglio della magistratura.

Già la settimana scorsa alcuni pastori che hanno bloccato la Ss 131 e alcune altre strade nell'hinterland oristanese sono stati denunciati dai Carabinieri di Oristano.

La Procura di Nuoro invece ha aperto un fascicolo contro una quindicina di pastori per i blocchi sempre sulla SS 131 e SS 131 Dcn e sulla statale 129. Sono al vaglio degli inquirenti decine di filmati che sono stati messi in rete e diffusi su whatsapp che riguardano il blocco di alcuni camion frigo e le "ispezioni" forzate sul loro contenuto, ma anche quelle relative a decine di autocisterne cariche di latte che sono state fermate e scaricate del latte con l'apertura dei bocchettoni.

All'attenzione delle forze dell'ordine anche alcuni episodi in provincia di Cagliari, sempre per blocchi sulla Ss 131 all'altezza del bivio di Villasanta.