Anche a Cagliari questa mattina allevatori e agricoltori sono scesi in piazza con le bandiere della Coldiretti per ricordare, non solo alla politica nazionale e regionale, ma anche a tutti i cittadini, che il mondo delle campagne è in sofferenza, stretto tra aumenti dei prezzi delle materie prime, mangimi e concimi in primis, e il caro energia.

Abbiamo chiesto a Nenneddu Sanna, portavoce del movimento “pastori senza bandiere” di commentare quanto accaduto questa mattina, a pochi giorni dalla protesta dei pastori andata in scena nella piana di Sologo.

Ecco il suo commento